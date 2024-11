Gaeta.it - Arrestato a Roma un 25enne accusato di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex compagna

Un episodio di violenza domestica ha scosso la capitale, coinvolgendo un giovane già noto alle forze dell'ordine. La vicenda ha avuto inizio quando una donna, in stato di gravidanza, ha contattato il servizio di emergenza 112 per chiedere aiuto a causa di minacce ricevute dal suo ex compagno. Questo fatto evidenzia una realtà allarmante riguardante il maltrattamento e la violenza nelle relazioni affettive, un problema sociale di grande rilevanza che merita una particolare attenzione.Accuse gravi e dinamiche preoccupantiIl, il cui nome non è stato reso noto, èdiin famiglia eneisua ex partner. Le indagini hanno rivelato che l'uomo aveva contattato la donna ben 194 volte nel tentativo di ristabilire una comunicazione, un comportamento che ha superato il confinenormalità, sfociando in una situazione drammatica.