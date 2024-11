Sport.quotidiano.net - Al palasport con Jesolo, senza due titolari. Adamant ai minimi termini: "Siamo in sette"

La vigilia della sfida di oggi (ore 18) con, in casaè passata tra apprensione per le condizioni degli infortunati e rabbia per la gestione arbitrale delle ultime partite, a detta dello staff tecnico biancazzurro incentrata su un’eccessiva tolleranza nei contatti. La preoccupazione è tutta per le condizioni di Lorenzo Turini, che ieri mattina si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo il brutto infortunio al ginocchio di giovedì sera a San Bonifacio: l’esito definitivo arriverà domani, ma le sensazioni non sono positive e il timore è che possa essere interessato il legamento crociato, con conseguente operazione e stagione virtualmente finita per l’esterno toscano. In attesa del recupero di Ballabio, oggi l’scenderà in campo incerottata come mai prima d’ora: la predell’acciaccato Tio, per il quale sono stati scongiurati problemi seri alla caviglia malandata, resterà in dubbio sino alla palla a due, ed esiste addirittura la concreta possibilità che Ferrara possa presentarsi in sei effettivi per la gara con