AEW | Bobby Lashley distrugge Swerve Strickland a Full Gear che perde i sensi sul ring

Il debutto vincente dinel pay-per-view della AEWNel suo primo match in pay-per-view con la All Elite Wrestling,ha ottenuto una vittoria significativa contro. L’incontro, caratterizzato da un’intensa rivalità, ha vistoprevalere grazie alla sua devastante mossa finale, la Hurt Lock.La dinamica del match e l’intervento dello Hurt SyndicateL’incontro è iniziato in modo esplosivo, conche ha immediatamente eseguito un bodyslam su. Lo Hurt Syndicate ha cercato di influenzare l’esito del match, con Shelton Benjamin che ha tentato di interferire afferrando la gamba di. L’arbitro Stefon Smith, tuttavia, ha prontamente espulso Benjamin dall’areaside, con MVP che ha fatto rispettare la decisione dell’ufficiale di gara.