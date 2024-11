Laprimapagina.it - Un vizio di forma può rendere nullo un verbale: ecco come muoversi!

Leggi su Laprimapagina.it

Se le multe sono errate sono nulle. Ma quali sono i vizi dipiù comuni? Il principale riguarda la notifica delin ritardo. Infatti l’art. 201 del Codice della Strada prevede che, nel caso in cui la violazione non possa essere subito contestata, ildebba essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento. Se la notifica avviene all’estero, allora il termine si estende a 360 giorni.In più unpuò essere contestato in presenza di vizi diche riguardano il suo contenuto oltre che la notifica. Prima di pagare una multa conviene leggere con attenzione dal momento che potrebbe non essere dovuto alcunché.I vizi dipiù comuni sono:mancata esposizione dei fatti;omissione o errata indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);erronea indicazione delle generalità del conducente;errata indicazione del tipo e della targa del veicolo, quando non possono essere desunti con certezza in altro modo;mancata, non chiara o insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo;mancata o errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;mancata, non chiara o insufficiente inzione riguardo l’obbligo di comunicare i dati del conducente;errore sulla norma violata o sulla sanziona da pagare;mancata indicazione circa la possibilità per il trasgressore di ricevere uno sconto del 30% sull’importo totale della multa in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica;incoerenza tra l’infrazione rilevata e le caratteristiche del tratto di strada.