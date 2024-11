Quifinanza.it - Tregua da neve e maltempo nel week-end dopo la tempesta Caetano

La, la sesta perturbazione del mese di novembre, ha attraversato l’Italia con venti gelidi forti, mari agitati e un calo termico che ha riportato laa bassa quota, persino in alcune città del Nord come Milano e Torino. Le raffiche hanno superato i 100 km/h, causando mareggiate sull’alto Tirreno con onde oltre i 5 metri.il picco delsi è assistito a un graduale miglioramento al Nord, in Toscana e Lazio nella giornata di venerdì 22 novembre, destinato a estendersi al resto del Paese per tutto sabato. Con il ritorno del sole, la Penisola si prepara a un fine settimana di stabilità meteorologica. Vediamo che tempo fa.Impianti sciistici aperti in anticipo per l’arrivo del freddoNonostante il temporaneo ristabilimento del meteo, l’alta pressione che dominerà nel-end potrebbe cedere già dalla fine della prossima settimana.