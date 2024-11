Iltempo.it - Svelata la nuova Audi A5

Il futuro di un'icona:a RomaA5. Premiere all'Accademia della Scherma dell'evoluzione della best sellerA4.re le frequenze del cambiamento, sintonizzarsi sul futuro e tradurlo nel presente: la roadmap, tra radio, sport e imprenditoria, Linus ha condotto Flavia Pennetta, Renzo Arbore e Matteo Zoppas in un percorso narrativo all'insegna della trasformazione e della capacità di ascoltare. Una serata alla scoperta diA5 nel segno della sportività, della tecnologia e dell'efficienza.ha nel proprio DNA l'attitudine al progresso e lo sguardo rivolto al futuro che si traduce nella tensione continua nel superare le sfide e spingere il limite della tecnologia sempre oltre, per offrire soluzioni sempre più avanzate e sostenibili. Ascoltare le frequenze del cambiamento, sintonizzarsi sul futuro e tradurlo nel presente sono infatti il fil rouge del Brand che ha presentatoA5 a Roma, luogo unico che affascina e sorprende i visitatori con il suo equilibrio tra passato e presente.