Slalom femminile Gurgl 2024 oggi in tv | canale orario e diretta streaming sci alpino

Tutto pronto per lospeciale di, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Dopo il primostagionale di Levi, le migliori atlete del mondo tornano a cimentarsi tra i pali stretti sulle nevi austriache. La favorita è ancora una volta la statunitense Mikaela Shiffrin, che proverà a bissare il successo ottenuto in Finlandia, ma le avversarie non staranno certo a guardare. Sono sette le azzurre al via, pronte a dare il massimo per accedere alla seconda manche e conquistare punti: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Giorgia Collomb. Si preannuncia grande spettacolo: l’appuntamento è per le ore 10:30 di sabato 23 novembre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 13:30.