Gaeta.it - Pomilio Blumm si distingue nel panorama imprenditoriale con prestigiosi premi e nuove iniziative

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, agenzia di comunicazione con sede a Pescara, ha recentemente riportato un notevole riconoscimento, consolidando la sua posizione di leader nel settore. Due classifiche pubblicate da Il Sole 24 Ore e Repubblica Affari & Finanza hanno messo in luce il suo dinamico percorso di crescita e innovazione. Questi successi giungono in un periodo di espansione per l’azienda, che si prepara a nuovi traguardi ededicate al miglioramento della comunicazione e della valorizzazione dei brand italiani a livello globale.I riconoscimentiè stata nominata “Leader della Crescita” dal quotidiano Il Sole 24 Ore e si è distinta nella classifica “Campioni della Crescita 2025” di Repubblica Affari & Finanza. Questi, che evidenziano l’abilità dell’azienda nel crescere in modo significativo e sostenibile, si sommano allo status di “Imprese vincenti” conferitole da Intesa Sanpaolo a settembre.