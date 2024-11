Gaeta.it - Piloti e Assistenti di Volo Dichiarano Inidoneità: Protesta dei Sindacati contro Neos

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una situazione di grande tensione si sta sviluppando riguardo la compagnia aerea, dopo che un pilota e cinquedihanno deciso di dichiararsi “Unfit to fly“, ovvero inidonei a volare. Questa decisione ha portato alla cancellazione di unprogrammato per Cuba, scatenando la reazione deie la programmazione di una mobilitazione presso l’aeroporto di Malpensa.dichiarazione dialIl nostro racconto inizia con il fatto che i membri dell’equipaggio, visibilmente stanchi, hanno ritenuto inaccettabile partire per Cuba in queste condizioni. D’allerta da diversi giorni per il carico di lavoro, i sei membri dell’equipaggio hanno invocato il diritto di non imbarcarsi, come previsto dalle normative di sicurezza. Questo gesto, riconducibile al rispetto delle regole che tutelano la sicurezza dei passeggeri, ha avuto come conseguenza immediata la cancellazione del