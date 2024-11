Anteprima24.it - Pareggio con rammarico per la Genea Lanzaranel match contro la capolista Trieste

Tempo di lettura: 3 minutiLaLanzara sfiora il colpaccio nell’ ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie A Silver. Al cospetto della imbattuta, i salernitani sfoderano una prestazione fatta di grinta, cuore e carattere e, con, non centra l’intera posta in palio che sarebbe stata ampiamente meritata.In vantaggio per larghi tratti del, nel finale la dea bendata ha voltato le spalle a capitan Milano e compagni, colche ha rimontato negli ultimi giri di orologio impattando sul 28-28 finale.La squadra allenata dal duo Russo-Fiorillo parte bene portandosi avanti con le segnature di Bernachea ed Arena – quest’ultimo miglior marcatore delcon otto realizzazioni – ildapprima impatta e poi raggiunge il massimo vantaggio di tre reti al 14’ sul 6-9.