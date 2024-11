Ilrestodelcarlino.it - Natale tra musica e spettacoli. Gran finale con Orietta Berti

La magia delsi perde per le vie di Bellaria Igea Marina. Il primo dicembre si apre il sipario su ’Bim Christmas’, il lungo cartellone di eventi che accompagnerà la città fino aldel 6 gennaio, con il concerto di. Una pista di pattinaggio, l’ascensore di Babbo, creators digitali e soprattutto tanta voglia di festeggiare immersi nell’atmosfera natalizia perdi e piccoli. "Siamo pronti a dare il via ad un Villaggio natalizio di luci, giochi ed intrattenimento per tutti – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Rivolgiamo unde invito alle famiglie a vivere questo periodo approfittando anche delle attività commerciali presenti. L’auspicio è quello che la cittadinanza contraccambi con una risposta positiva. L’impegno dell’amministrazione sarà quello di mantenere viva con iniziative, allestimenti ed attrazioni per tutto il periodo" Il ricco palinsesto di appuntamenti inizierà dunque domenica 1 dicembre alle 15, in piazza don Minzoni, con l’inaugurazione ufficiale del villaggio di, alla presenza del sindaco, del presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi e del direttore Artistico Andrea Prada.