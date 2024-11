Ilrestodelcarlino.it - Minorenne si allontana dalla comunità per due volte, ritrovata in centro a Fermo

, 23 novembre 2024 – Era domiciliata in unadi accoglienza locale, la minore di 16 anni di nazionalità rumena che martedì scorso, si ètastruttura, facendo perdere le sue tracce e che è statauna prima volta dopo tre giorni, nelcittadino di, dagli agenti della Questura. Spedizione punitiva: ingaggia due amiche minorenni per picchiare e rapinare l’ex fidanzatina 14enne I poliziotti, nel volgere di poche ore, si sono nuovamente messi sulle sue tracce visto che aveva di nuovo lasciato la, ritrovandola stamattina, a Lido di. La ragazzina stava bene e, dopo gli accertamenti sulle sue condizioni di salute è stata affidata alla madre, dietro comunicazione al Procuratore del Tribunale dei Minori di Ancona. Una vicenda dal lieto fine, nel senso che la 16enne è stataper ben due, e che ha richiesto uno spiegamento di forze non indifferente da parte di Questura e forze dell’ordine, compresi i comandi della Polizia ferroviaria, della Polizia stradale, oltre ad ospedali e stazioni.