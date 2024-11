Calciomercato.it - Milan-Juve, Fonseca sta con i tifosi: “Avrei fischiato anch’io, ha vinto la noia”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero al termine del match di San Siro, valevole per la tredicesima giornataPareggio incolore per ildi Paulo. I rossoneri non sono andati oltre lo zero a zero contro lantus di Thiago Motta.sta con i: “, hala” – Calciomercato.itC’è davvero poco da sorridere per il Diavolo,e contestato al termine della partita: “come ilofatto – affermain conferenza stampa -. E’ stata una delle partite più noiose della mia carriera.è la miglior parole che mi viene in mente. Il gioco è stato lento e tattico, c’è stato troppo rispetto tra le due squadre. Ma noi venivamo da una partita in cui avevamo preso tre gol, era normale avere una concentrazione del genere in fase difensiva.