Manara In mostra le metamorfosi dell’amore

Ninfe deliziose vengono inseguite da satiri golosi, mentre Giove (nelle fattezze di un cigno) seduce Leda e si tramuta poi in un toro bianco per rapire Europa. Mille ’’, come le mille sfumature. Per realizzare le scenografie del ’Così fan tutte’ di Mozart e Da Ponte, che vedremo venerdì 29 novembre e domenica 1° dicembre al teatro Comunale, Milo, maestro della sensualità nel fumetto, si è ispirato proprio agli episodi mitologici raccontati da Ovidio e li ha trasportati in tavole di raffinata eleganza che sul palco – tra i fondali, le quinte e il boccascena – diventano come affreschi di un palazzo neoclassico. I bozzetti originali per le scene e i costumi dell’opera sono esposti fino al 12 gennaio 2025 al Museo della figurina: "Questaunisce due architravi del nostro sistema culturale, Fondazione Ago e teatro Comunale", sottolinea l’assessore Andrea Bortolamasi.