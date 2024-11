Inter-news.it - Longari: «Un paradosso in casa Inter. Si dubita di un fuoriclasse!»

Leggi su Inter-news.it

Gianluigiha espresso il suo punto di vista sul capitano dell’Lautaro Martinez, a suo giudizio bersaglio di critiche immeritate rispetto al suo reale rendimento in campo.LA SITUAZIONE – Gianluigisi è espresso in un editoriale a Sportitalia.it sulle parole negative che vengono spesso utilizzate per riferirsi all’inizio di stagione di Lautaro Martinez con l’. A suo giudizio, l’argentino, che è stato il protagonista delle ultime uscite della sua Nazionale, non merita queste considerazioni gratuite sul suo conto: «Il veronerazzurro è quello di chi, tra i sostenitori dei Campioni d’Italia, riesce a mettere in discussione Lautaro Martinez. Se il campionato italiano può annoverare una ristretta cerchia didi livello assoluto, uno è certamente il capitano dell’