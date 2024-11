Bergamonews.it - L’Atalanta riparte col piede giusto: vittoria anche a Parma, è in testa per una notte

Leggi su Bergamonews.it

Non poteva esserci unanza migliore: successo in trasferta, settimo consecutivo in Serie A e primo posto parziale per unache non fa mai male per la fiducia, pur essendo parziale. Insomma, come se non si fosse mai fermata per la pausa,riprende subito il passo spedito per mantenersi lassù per un’altra giornata.con una difesa inevitabilmente incerottata, con le assenze di Kolasinac e Djimsiti, più Godfrey e uno Scalvini appena rientrato, il controllo sul match esercitato dalla Dea sin dal primo minuto evidenzia l’eccellente momento di forma della squadra in toto, a prescindere dagli interpreti. E lo dimostra un Toloi che non giocava dai 32 minuti con l’Inter il 30 agosto, che è rientrato da titolare con la sua fascia di capitano al braccio.Retegui ci mette solo 4 minuti a sbloccare il conto sull’ennesimo cross di Bellanova, una freccia a destra, mentre per par condicio Ruggeri ispira il raddoppio di Ederson.