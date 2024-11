Ilgiorno.it - La chiesa della Monaca di Monza. Porte aperte per salvare la storia

Chiedete a un monzese e probabilmente non tutti sapranno dirvi dove si trova. Perché ladi San Maurizio è un luogo dimenticato da secoli. Al suo interno non ci si celebrano più messe o funzioni religiose, è fuori dai circuiti turistici, eppure è un piccolo gioiello. Da. Per ragioni storiche, visto che qui, in piazza Santa Margherita, nel cuore del centro storico, prese i voti a 14 anni la povera Marianna de Leyva, quella che sarebbe passata allacome Gertrude, ladidei Promessi sposi. E perché qui, ancora per poco, a meno che non si faccia qualcosa per salvarli, resistono alcuni affreschi che risalgono al Quattrocento. Una madonna, alcuni miracoli. Tesori delicatissimi messi a dura prova dal fatto che ormai da tempo al fianco dell’edificio sacro ci hanno costruito condomini da cui quando fa umido o piove cola l’acqua generando infiltrazioni.