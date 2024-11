Sport.quotidiano.net - Grosso "Campionato apertissimo"

"Interpreti di primissimo livello". Ce li ha, classifica alla mano, il Sassuolo, ma, avverte Fabio, ce li ha anche una Salernitana che vale più della sua classifica e minaccia di essere osso parecchio duro da rodere per i neroverdi. "Noi – ha detto il tecnico neroverde alla vigilia – restiamo focalizzati soprattutto su noi stessi, ma sappiamo bene che tipo di qualità hanno i nostri avversari, cui un pizzico di sfortuna in alcune gare ha tolto quei punti che garantirebbero loro una classifica diversa. Da parte nostra ci siamo preparati al meglio, e siamo pronti". La pausa restituisce all’allenatore neroverde Moldovan, che ha recuperato dall’infortunio (non Doig, Lovato e Ghion, che restano ai box) e Volpato, che ha scontato la squalifica, i nazionali rientrati sono ok e il tecnico, a ben vedere, ha comunque di che scegliere.