Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, il rapporto speciale tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani: “è un amore impossibile” | Video Mediaset

alparlano delnato all’interno della casa.: “? E’ un”Alsi parla deltra. La ex voce dei Gazosa confessa in superled: «è un, in primis perchè so quanto lui sia innamorato di Alessandro. Non ci posso far niente, è un sentimento bellissimo e purissimo, è una cosa solo mia, che vivo solo io. Ho solo permesso al mio cuore di sognare e viaggiare perchè sono sensazioni a cui non voglio rinunciare anche perchè non sto facendo del male a nessuno e non sto mettendo nessuno a disagio. Ti travolgono e non posso farci niente“.Non solo,surivela: «passiamo molto tempo insieme, ma lui è innamorato del suo ragazzo».