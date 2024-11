Freestyle Coppa del Mondo SlopeStyle | Ledeux e Stevenson trionfano a Stubai

Leggi su Sportface.it

La francese Tesse lo statunitense Colbyhanno avuto la meglio nella prima prova stagionale dideldi. A, in Austria, va in scena un unico turno di gara, a causa delle avverse condizioni meteo che non hanno reso possibili le qualificazioni di venerdì. Nella gara femminile Flora Tabanelli conclude ventunesima con 37.50 punti ottenuti nella prima discesa. Al secondo tentativo, l’azzurra è caduta e non ha potuto dunque migliorare il proprio tempo.ha collezionato 87 punti grazie ad un’ottima seconda discesa, conquistando la testa della classifica., nella categoria maschile, ha conquistato il suo 33esimo successo in carriera nella disciplina, collezionando 92 punti nella seconda run. Miro Tabanelli è il migliore degli italiani in gara, 46esimo con 50.