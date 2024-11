Anteprima24.it - Controlli straordinari da Mirabella Eclano alle porte di Avellino: due arresti

Tempo di lettura: 2 minutiSono proseguiti, anche in vista del fine settimana, iche la Compagnia Carabinieri dista coordinando su vari comuni del territorio.Negli ultimi tre giorni, il piano di intensificazione deivoluto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di– secondo direttive impartite dal Prefetto di, Dott.ssa Rossana Riflesso – ha portato alla esecuzione di numerose attività, anche di polizia giudiziaria, a presidio dell’intero settore che dagiungefinodi.Proprio trae Torre le Nocelle, due uomini sono stati tratti in arresto, in esecuzione di altrettanti provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, poiché definitivamente riconosciuti colpevoli di abusi edilizi e di invasione di terreni.