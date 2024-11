Ilrestodelcarlino.it - Canale Reno ‘tappato’ da una marea di detriti

Ilè ancora in piena emergenza. Lo testimonia l’aggiornamento di Canali di Bologna, l’aggregazione che unisce i Consorzi Canali die Savena, sui lavori sotterranei che stanno interessando la zona della griglia di via Sacco Vanzetti. Si tratta del punto dove ilsi interra. Dopo avere attraversato il parchetto intitolato a Giacomo Bulgarelli, e dopo uno sgrigliatore, ilsi inabissa nella terra sotto la città. Il 19 ottobre, ildiera vuoto. Come sempre, in questo periodo dell’anno, viene privato dell’acqua per svolgere la manutenzione ordinaria. Ma, vista l’allerta meteo rossa, sarebbe stato svuotato comunque, proprio per essere pronto ad accogliere "i grandi apporti idrici dei rii collinari", spiegano i tecnici di Canali di Bologna. Ma purtroppo neanche questa misura, che ha salvato Bologna centinaia di volte, è stata sufficiente: il"ha dovuto affrontare un volume d’acqua doppio rispetto a quello del maggio 2023.