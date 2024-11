Anticipazionitv.it - Arresto Alessandro Basciano: parla sua sorella Giorgia Nicole

Dopo aver dato in esclusiva la notizia dell’di, Fabrizio Corona prosegue la sua inchiesta pubblicando sul sito Dillinger News la registrazione di una telefonata avvenuta condell’ex compagno di Sophie Codegoni. Durante la conversazione emergono il clima di tensione in famiglia e i difficili rapporti con l’ex tronista di Uomini e Donne, con particolari che aggiungono ulteriori elementi al caso che sta facendo discutere il web.La telefonata tra Fabrizio Corona eNella chiamata, pubblicata poche ore fa, Fabrizio Corona chiede subito alladicome sta, trovandola visibilmente scossa e agitata. La ragazza, con tono turbato, risponde: “Come vuoi che stia?”. Durante la conversazione,conferma che i suoi genitori sono sconvolti dalla situazione e non hanno più rapporti con Sophie Codegoni, nonostante abbiano provato in passato a instaurare un legame, anche solo per poter vedere la nipotina.