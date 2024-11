Ilgiorno.it - Airuno, precipitano con l’auto nel torrente: i due a bordo fuggono illesi

(Lecco), 23 novembre 2024 – Sono finiti con l'auto sottosopra nel. Nonostante il volo di alcuni metri e la macchina distrutta, sono riusciti a sgattaiolare fuori dall'abitacolo accartocciato e poi sono scappati. L'incidente è successo venerdì sera ad, lungo la ex Statale 36 che attraversa il paese. Due persone, al momento sconosciute, probabilmente un uomo al volante e una donna seduta accanto sul sedile del passeggero, erano adi una Citroen Des. Non si sa come, né perché, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha sbandato, ha abbattuto alcuni cartelli segnaletici e poi la recinzione di un giardino, per poi piombare nelTorsera. Immediati i soccorsi: sul posto i sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora e i vigili del fuoco.