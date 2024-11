Nerdpool.it - 3+1 serie tv da recuperare per colmare il vuoto lasciato da Arcane

Leggi su Nerdpool.it

Pochi giorni faha terminato ufficialmente la sua corsa con l’uscita del terzo atto, volto a chiudere la seconda stagione nonché finale della. Sin dalla sua uscita nel 2021, latv d’animazione basata sull’IP di League of Legends ha fatto parlare molto di sé, creando un passaparola mondiale e diventando in pochissimo tempo una delletv più seguite di Netflix. Le avventure di Jinx e Vi sembrano, però, lontane da una chiusura. Pochi giorni fa, infatti, lo showrunner Christian Linke ha confermato che presto arriveranno nuovetv ambientate nell’universo di LOL. Le parole di Linke riescono a donare un pò di sollievo ai fan che, tuttavia, dovranno aspettare ancora diversi anni per tornare nell’universo di Runeterra. Per consolarci, abbiamo pensato di condividere con voi alcunetv simili ad(perlomeno in qualità di scrittura) in grado diile rendere meno pesante l’attesa di nuove avventure.