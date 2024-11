Anteprima24.it - Taranto, terzo allenatore della stagione: ecco chi andrà in panchina contro il Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la separazione con Capuano e Gautieri, ilcambia ancora. Sarà mister Michele Cazzarò a guidare la compagine pugliese fino al termine. La notizia era nell’area da qualche giorno perché l’ormai ex tecnicoPrimavera dei rossoblù era già andato in(con una deroga) in Coppa Italia ad agosto e nelle ultime due gare dopo l’addio di mister Gautieri.Dopo qualche timido sondaggio con altri tecnici, alla fine la nuova proprietà ha preferito continuare a dare fiducia a Cazzarò contrattualizzandolo fino a giugno. La nota del: “Accordo contrattuale raggiunto con Michele Cazzarò nel ruolo diPrima Squadra per il match di sabatoil. Apex Global Capital LLC eFC 1927 annunciano che è stato raggiunto un accordo contrattuale con Michele Cazzarò per ricoprire il ruolo diPrima Squadra.