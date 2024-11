Secoloditalia.it - “Se non torni con me t’ammazzo come un cane”: poste e minacce, l’ex Gf Basciano in carcere per stalking a Sophie Codegoni

A giudicare dall’ultima evoluzione del caso, natoun caso di vicissitudini sentimentali di una coppia di pseudo vip – entrambi partecipanti in momenti diversi del programmi Uomini e Donne di Maria De Filippi: in veste di corteggiatore lui, prima, e di tronista lei, successivamente – quello che è emerso negli ultimi mesi dalle interviste in tv, più o meno patinate e interpretate dai protagonisti ad arte; tra una proposta di matrimonio sul red carpet della mostra di Venezia nel settembre di due anni fa. E il recente tentativo di riconciliazione davanti alle telecamere di Verissimo, dopo tutto quanto quanto emerso e macinato dal mondo editoriale votato al gossip, appare oggi di fatto solola punta, più o meno edificante di un’iceberg che, nel sommerso, riservava ben altro.in, il deejay accusato dialcompagna, l’influencerOra, alla notizia dell’arresto di Alessandro, influencer e deejay, in manette con l’accusa dinei nei confronti delcompagna, noto volto televisivo, le carte sul tavolo mediatico – e non solo – si rimescolano vertiginosamente.