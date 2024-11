Agi.it - Scontro frontale nel Novarese: morto un ragazzo di 14 anni, grave il fratello di 5

Leggi su Agi.it

AGI - Sono di Mezzomerico, un paese del medioa pochi chilometri da Oleggio, il centro che è stato teatro dell'incidente stradale costato la vita oggi pomeriggio ad undi 14(non di 8 come riferito dai soccorritori nei primi minuti dopo lo schianto). Il, che ha 5, si trova in gravi condizioni all'ospedale di Novara, mentre la nonna che era alla guida dell'auto e' ricoverata a Borgomanero non in pericolo di vita. Ancora al lavoro le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica delloavvenuto nei pressi del cimitero di Oleggio.