Thesocialpost.it - Nuova scossa ai Campi Flegrei: paura nella notte dopo un boato

Leggi su Thesocialpost.it

Unasismica di magnitudo registratatra il 21 e il 22 novembre 2024, ha riportato la popolazione deinell’incubo del bradisismo, fenomeno che ormai da mesi caratterizza la zona. Alle ore 1:25 i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno localizzato il sisma con epicentro in mare, a circa 3 chilometri di profondità lungo la costa di Pozzuoli.Ilche ha allertato la popolazioneSubitoil movimento sismico, un forteha scosso i cittadini, molti dei quali si sono riversati in strada per comprendere l’entità dell’evento. Nonostante lasia stata di bassa intensità, laresta alta in un territorio che convive con l’incertezza legata al fenomeno vulcanico dei.La frequenza delle scosse e il ritorno dellaNegli ultimi mesi la frequenza dei terremoti era andata diminuendo, portando un momentaneo sollievo.