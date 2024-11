Gaeta.it - Maltempo in Abruzzo: alberi caduti e disagi sulla rete ferroviaria

Facebook WhatsAppTwitter Un’ondata diha colpito il Centro, provocando numerosie danni in diverse località. Le segnalazioni di rami spezzati eabbattuti dal vento sono arrivate in massa ai vigili del fuoco, impegnati a fronteggiare situazioni di emergenza tra Valle Peligna e Alto Sangro. I danni più significativi si sono registrati in alcune aree chiave della regione, evidenziando la gravità della situazione.Interventi dei vigili del fuoco in varie localitàNella notte, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha riguardato principalmente Alfedena, dove nella pineta del Cimerone sono stati rimossi numerosisulle strade, causando la chiusura di arterie fondamentali per diverse ore. Anche Castel di Sangro ha subito gli effetti del, concrollati sia nel centro che in periferia, richiedendo l’intervento dei pompieri per ripristinare la situazione.