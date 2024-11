.com - Maltempo alberi e pali caduti a Roma e litorale: a Fiumicino parchi e cimiteri chiusi

Leggi su .com

Ancora danni dae nell’hinterland con diversi interventi dei vigili del fuoco per, rami etra via della Giustiniana, Ostia, a Segni e Cerveteri. I caschi rossi sono impegnati anche per insegne pericolanti, spazzate dalle forti raffiche di vento che si è abbattuto soprattutto sulno. Ancora per tutta la giornata di oggi infatti è allerta gialla per vento da forte a burrasca, e piogge sparse su tutto il Lazio con mareggiate lungo le coste.per vento: pino crolla ad OstiaA Ostia ramie rimossi in mattinata su via del Mare all’altezza km 22.200 e su via deignoli altezza via via Charles Lenormant. Un pino è poi caduto in via dei Pescatori. Dopo la rimozione dell’albero è stata decisa la chiusura della strada da via Canale dello Stagno a via Fosso di Dragoncello per verifiche sulle altre alberature.