Oasport.it - LIVE Struff-Griekspoor 7-6, 5-7, 2-3, Germania-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: break di margine Paesi Bassi nel set decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 In rete il rovescio di.15-0 Chiude a rete.2-3 Servizio vincente.A-40 Attacca di dritto e fa punto.Ace di seconda.. no! Let40-40 Servizio e volèe bassa. Si ribella.30-40 Eh si, risposta stretta di dritto sulla riga. Match point!30-30 Fallo di piede, doppio fallo (1°).30-15 Ace (12°)!15-15 In rete il rovescio di.15-0 Attacco di rovescio e volèe solida.1-3 A quindici!40-15 Ace (21°)!30-15 Ace sporco.15-15 Largo il cross di rovescio.0-15 Mamma mia, riga in controbalzo di, deve fare tre volte il punto.1-2 Ci prova. La partita non si gioca più sulla sua battuta.40-15 Ace (11°).30-15 Servizio, volèe e smash!15-15 Errore di dritto.15-0 Prima vincente.