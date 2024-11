Donnapop.it - La Talpa è un flop totale, Diletta Leotta presa di mira: interviene Gilles Rocca e la difende a spada tratta

Leggi su Donnapop.it

Ladiè un, ma– concorrente del reality – non si rassegna. Cosa ha detto sulla trasmissione?Di recente, Dagospia ha annunciato che La, aspettata con grande fermento e alte aspettative da parte dei telespettatori, potrebbe arrivare a una chiusura in via anticipata. Addirittura, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di accorpare le ultime tre puntate del programma di, facendole diventare una sola o – al massimo – due.Perché? Laha registrato degli ascolti bassissimi, ma nonostante tutto c’è chi non si rassegna: uno di questi è proprio, concorrente del reality.al momento tace e non commenta i rumors suldel suo primo programma di intrattenimento. Ma qual è la verità?Ladiè unDagospia ha fatto sapere che Ladisia un; ecco cosa dice il portale: “Numeri troppo bassi per trasmettere le ultime tre puntate su Canale 5.