La conduttrice svizzera condivide una preziosa riflessione e l'esercizio mentale a cui si dedica ogni sera per superare i momenti difficili

Con il suo sorriso contagioso, Michelle Hunziker è un volto che da tanti anni illumina il panorama televisivo italiano. Chi la conosce solo attraverso la sua carriera e le sue performance spumeggianti potrebbe non immaginare che, come tutti, anche lei affrontidi tristezza e solitudine. Di recente, durante un viaggio di lavoro a Monaco di Baviera, la showgirl eha invece volutore con i suoi follower un lato inedito di sé, mostrando come riesca a gestire idi malinconia. Una confidenza che ha suscitato l’apprezzamento di molti e che la rende ancora più vicina ai suoi fan. Michelle Hunziker, la carriera e gli amori della showgirl guarda le foto Michelle Hunziker, l’contro la malinconiaIn alcune storie su Instagram, Michelle Hunziker ha rivelato un rituale che praticaprima di addormentarsi per combattere la malinconia.