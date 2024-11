Agi.it - Il marito confessa in carcere, chiuso il caso Deidda

AGI - Arriva dopo una carcerazione iniziata l'8 luglio scorso la confessione di Igor Sollai, autotrasportatore di 43 anni, unico indagato dalla procura di Cagliari per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della moglie, Francesca, di un anno più giovane. Le sue ammissioni sono arrivate ieri a tarda sera, neldi Uta (Cagliari), davanti al pm Marco Cocco e ai suoi avvocati, Carlo Demurtas e Laura Pirarba che qualche giorno fa si erano visti respingere la richiesta di scarcerazione anche dalla Cassazione. A luglio quando scatta la misura cautelare, ancora il corpo non si trova. Ilsi proclama subito innocente, sostiene la versione dell'allontanamento volontario della donna, ma gli indizi a suo carico sono tanti. Dal 10 maggio scorso di Francesca, un lavoro in un call center, un matrimonio senza figli in una casa di San Sperate (Cagliari), non si hanno più notizie.