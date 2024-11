Quotidiano.net - Fs, 'usiamo l'Ai per migliorare servizio e infrastrutture'

In Ferrovie "l'Ai perilai passeggeri e le". Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo, Stefano Donnarumma intervenuto nell'ambito dell'Osservatorio Wtw 2024 di Milano. "I dati che come Gruppo Fs abbiamo a disposizione sono relativi ai passeggeri, ma anche all'infrastruttura ferroviaria e ai treni", ha esordito Donnarumma, riferisce una nota. Decine di milioni di informazioni che ogni giorno vengono raccolte ed elaborate e per questo il Gruppo "ha sviluppato sistemi che sono soprattutto orientati alla gestione del traffico ferroviario, dei passeggeri e alla manutenzione delle". Gli esempi offerti da Donnarumma "spaziano dalla manutenzione preventiva e predittiva, grazie alla sensoristica avanzata, allo studio dei dati del ticketing", ai pantografi, "la cui manutenzione predittiva consente di evitare malfunzionamenti", oppure "la diagnostica avanzata dei treni e della linea ferroviaria".