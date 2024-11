Lanazione.it - Firenze, i Negramaro presentano il nuovo album ‘Free love’ alla Feltrinelli

, 22 novembre 2024 - I“Free love” il nonoin studio deidisponibile in digitale, cd e vinile. Appuntamentolibreriail 25 novembre. Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, JJ Julius Son sono gli ospiti presenti nel disco. Lunedì 25 novembreLibreriadi piazza della Repubblica alle ore 17:30. Le collaborazioni del disco sono frutto di amicizie e legami artistici che durano nel tempo: con Elisa iavevano già lavorato in “Basta così” e “Ti vorrei sollevare”, con Jovanotti in “Cade la pioggia” e “Safari”. Con Fabri Fibra la collaborazione arriva dopo un lungo periodo di stima reciproca, cominciato dieci anni fa con alcuni messaggi condivisi sui social, nei quali Giuliano e Fibra hanno espresso il loro desiderio di scrivere qualcosa insieme.