Fine vita via libera al suicidio assistito per una 70enne toscana malata irreversibile Ma la Asl nega il farmaco

Firenze, 22 novembre 2024 – Possiedono i requisiti previsti dalla sentenza “Cappato-Dj Fabo” della corte costituzionale per poter accedere legalmente al “” in Italia ma non possono completare l’iter perché le aziende sanitarie si rifiutano di fornire ile la strumentazione necessaria all’autosomministrazione, lasciando come unica possibilità quella di rivolgersi alla sanità privata, dove sarà possibile. È la storia di due donne toscane, affette da malattie irreversibili, causa di sofferenze insopportabili, che nei mesi scorsi hanno fatto richiesta alle aziende sanitarie di riferimento di poter accedere al “”. La donna, affetta da una malattia polmonare causata dal restringimento persistente delle vie aeree, ha ricevuto risposta dalla Uslcentro dopo un mese dalla sua richiesta.