Sport.quotidiano.net - Faville col Real, a Cagliari e in patria. Leao ora vuole riprendersi San Siro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si è ripreso la titolarità, dopo tre panchine di fila in campionato (contro l’Udinese, per tutta la gara: non succedeva dal lontano dicembre 2021). Con la musica della Champions in sottofondo, si è ripreso il ruolo di protagonista assoluto al Bernabeu. Col Bruges era stato sostituito al quarto d’ora della ripresa, nel momento più difficile. A è tornato ’meravigliao’, entrando in tutte e tre le reti. E chiudendo le prime quattro gare in Europa con 27 dribbiling all’attivo, come Yamal, quarto in assoluto in una classifica che vede in testa l’irragiungibile Vinicius (34), battuto però sul campo. Fermata a, poi. Dove si è ripreso il gol: due, come non accadeva da giugno 2023. E ancora l’annuncio della (doppia) paternità e la campagna di Portogallo. Con tre messaggi. Il primo, la metamorfosi sui social: da "alti e bassi ma so quel che faccio!" a "fame di vittorie".