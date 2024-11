Europei Under 21 di Taekwondo, Baretta conquista uno splendido oro a Sarajevo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 novembre 2024 – E' in svolgimento l'Europeo21 die l'Italia sale sul podio.Dennishato unooro si è laureato campione nella categoria di peso dei -63 kg, ma non solo. Gli Azzurri festeggiano anche con Ludovico Iurlaro, che ha staccato un fantastico bronzo e sempre nella stessa categoria, firmando quindi una super doppietta azzurra.Domani sono in programma le altre gare.