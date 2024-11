Oasport.it - Dove vedere in tv la SailGP 2024 a Dubai: orari, programma, streaming

Nel weekend del 23-24 novembre andrà in scena la prima tappa del: sarà(Emirati Arabi Uniti) a ospitare l’appuntamento d’apertura di questa competizione ideata da Larry Ellison e Russell Coutts con l’intento di portare la grande vela in giro per tutto il mondo. Si gareggerà con gli F50, catamarani estremamente veloci che regaleranno spettacolo durante i due giorni di regate.L’Italia parteciperà all’evento per la prima volta nella storia: il Red Bull Italy, seguito a terra da James Spithill, vedrà al timone Ruggero Tita (due volte Campione del Mondo di Nacra 17), supportato da Andrea Tesei (flight controller), Giulia Fava (stratega), Matteo Celon ed Enrico Voltolini (grinder), Kyle Langford e Alex Sinclair come esperti di classe.L’Italia sfiderà ben dieci avversari: Spagna, Nuova Zelanda, Australia, Danimarca, Gran Bretagna, USA, Svizzera, Canada, Germania, Brasile.