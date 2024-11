Conor McGregor condannato in sede civile per stupro

Leggi su Sportface.it

inper. È arrivato oggi il verdetto riguardo l’aggressione del lottatore irlandese nei confronti di una donna, Nikita Hand, avvenuta in un hotel di Dublino dopo una festa il 9 dicembre 2018. La giuria dell’Alta Corte ha imposto aun risarcimento per la vittima pari a circa 250mila euro. Queste le parole di Nikita Hand, riportate dall’Associated Press: “Mia figlia mi ha dato tanta forza negli ultimi sei anni. Ho deciso di continuare a lottare per ottenere giustizia per dimostrare che tutti possono difendersi se gli succede qualcosa”.inperSportFace.