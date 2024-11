Secoloditalia.it - Condanna dell’Aja, Netanyahu: “Giudici antisemiti”. Crosetto critico, Hamas festeggia

Una decisione “assurda”, “antisemita” e basata su falsità e bugie. Dall’ufficio di Benjaminarriva la reazione, durissima, in risposta al mandato d’arresto spiccato contro il premier israeliano e l’ex ministro della Difesa Gallant, dalla Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra. Negando categoricamente ogni accusa, l’ufficio diafferma che il Paese non “si piegherà alle pressioni, non si farà intimidire e non arretrerà” fino alla realizzazione degli obiettivi della guerra.“La decisione è stata presa da un procuratore capo corrotto che sta tentando di salvarsi da serie accuse di molestie sessuali e dadi parte mossi da odio antisemita contro Israele”, l’attacco alla Corte penale. “Non c’è guerra più giustificata di quella che Israele sta conducendo a Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre”, continua la dichiarazione con cui “Israele rifiuta le assurde e false azioni e accuse della corte penale internazionale che è un organismo politico di parte e discriminatorio“.