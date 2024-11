Anteprima24.it - Autunno Musicale di Capua, gli appuntamenti del weekend

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLa XXX edizione della rassegna2024 – Suoni & Luoghi d’Arte continua a portare musica e bellezza in luoghi di straordinario fascino. Nel prossimo fine settimana, il ciclo Cameristica offrirà un doppio appuntamento imperdibile al Museo Campano di, con protagonisti di assoluto prestigio internazionale: il violinista Erzhan Kulibaev e il pianista Ricardo Ali Alvarez Acuña. Sabato 23 novembre, alle ore 19.30, i due musicisti inaugureranno il fine settimanacon un programma dedicato a Gabriel Fauré e César Franck. Il pubblico potrà ascoltare la Sonata n.1 in la maggiore op.13 di Fauré, opera che incarna la delicatezza e la passione del tardo Romanticismo, seguita dalla Sonata in la maggiore di Franck, uno dei capisaldi della letteratura cameristica, caratterizzata da profondità espressiva e raffinatezza compositiva.