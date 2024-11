Secoloditalia.it - Assalti rossi all’università, i video della vergogna: bottiglie e “pistole” contro i ragazzi di destra

Leggi su Secoloditalia.it

Botte,, scontri con la polizia, un vigilante ferito, ma anchelanciategli studenti di Azione Universitaria che in questi giorni si sono “permessi” di partecipare alle elezioni universitarie alla Sapienza che si chiudono oggi alle 14. Ma la caccia al fascista è scattata subito, e in due giorni s’è visto di tutto, come dimostrano iche pubblichiamo in basso e quella immaginepistola P38 cerchiata, all’interno di un gruppo di collettivi di sinistra, quelli che non saranno “zecche rosse” ma che occhio e croce sono “zanzare rosse” con armi immaginarie alla mano e a caccia di sangue. Neisi vedono i collettivi comunisti lanciaredi vetro verso idi Azione Universitaria. Ieri, alla Sapienza, era arrivata anche una delegazione di parlamentari di Fratelli d’Italia per verificare se ci fosse agibilità per idi azione universitaria.