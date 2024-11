Movieplayer.it - Amici 24, le anticipazioni di domenica 24 novembre: Al Bano è giudice di canto, una ballerina lascia la scuola

Leggi su Movieplayer.it

Trapelano i primi spoiler sulla puntata di24 di24. Unaperde la sfida, un cantante viene confermato per un soffio, tra i giudici spunta anche Al. Dopo le registrazioni che sono terminate giovedì, grazie a Superguitatv cominciano già a trapelare le primein merito alla puntata di24 in onda24nel pomeriggio di Canale 5.In sfida ci sono due allievi ma nel corso del daytime di giovedì si è deciso già il destino di Rebecca, mentre c'è attenzione per la sfida di Vybes. Un nuovo ballerino entra nel talent e tra i cantanti c'è Antonia che sta brillando su tutti. Ledi24: chi entra e chi resta nellaCon la sfida anticipata, al posto di Rebecca entra .