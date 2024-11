Isaechia.it - Alessandro Basciano, l’Ansa conferma l’arresto per stalking ai danni di Sophie Codegoni: “Allarmante pericolosità sociale”

Nelle scorse ore Fabrizio Corona, attraverso il portale Dillinger News ha rivelato che, ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip è stato arrestato peraidell’ex compagna(clicca QUI per leggere).Are la notizia è stato il portale ANSA, che ha chiarito ciò che è successo nelle ultime ore:, dj e influencer, è stato arrestato con ordinanza di custodia cautelare in carcere pernei confronti dell’ex compagna, anche lei noto volto televisivo. L’ordinanza è stata firmata dal gip Anna Magelli nell’inchiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo.Il portale ha anche spiegato da cosa è nata l’inchiesta che ha portato aldel 35enne:L’inchiesta, condotta dai carabinieri, coordinata dalla Procura milanese guidata da Marcello Viola e che ieri ha portato in carcere, è nata da una denuncia della giovane presentata nel dicembre del 2023.