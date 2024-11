Thesocialpost.it - Alba Adriatica, auto va fuoco nella notte: allarme per le esplosioni e il forte vento

Attimi di paura adtarda serata di ieri, quando un’ha presotra le case di via Olimpica. L’incendio, divampato poco prima della mezza, ha distrutto completamente il veicolo. Le fiamme, che sembrano essere di natura accidentale, non hanno mostrato alcun elemento a sostegno dell’ipotesi di un atto doloso. “Nessun segno di dolo”, hanno riferito gli inquirenti dopo i primi accertamenti.Leggi anche: Camion perde il carico,travolta dalle lastre di cemento: nonna e nipote schiacciati, sono gravissimiIl rogo ha generato fortiquando ha raggiunto i vetri, gli pneumatici e le parti del motore, svegliando e spaventando i residenti della zona. Il, con raffiche intense, ha contribuito a diffondere fiamme e scintille sulla carreggiata, aumentando il rischio per l’area circostante.