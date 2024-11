Movieplayer.it - Wanted, la recensione: un film metacinematografico sulla prigione (senza sbarre) in cui viviamo

Leggi su Movieplayer.it

Fabrizio Ferraro prosegue il suo percorsoico con un'opera enigmatica in cui un Nuovo Ordine indaga e reprime la società. Una riflessione sui meccanismi del potere e sul cinema. In sala. "Mantieni la calma. Accertati che il programma di fuga sia operativo. Durante il tragitto ripercorri nel dettaglio tutte le tappe. Non farti seguire. Dirigiti subito nel luogo prescelto e attendi il nuovo contatto". È una voce fuori campo a dare istruzioni a una giovane donna con il volto di Denise Tantucci. Sono i passi da tenere a mente per non essere catturata da un nuovo ordine che indaga e reprime dopo che interi quartieri di Roma si sono svuotati di presenze umane e nell'ombra un gruppo dissidente ha preso piede. È il mondo raccontato da Fabrizio Ferraro in. Un .