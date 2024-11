Sport.quotidiano.net - Victor Gyökeres inarrestabile: è lui l’attaccante con più gol tra nazionale e club

Stoccolma, 21 novembre 2024 –Gyokeres è semplicemente: con il poker messo a segno nella scorsa giornata di Nations League nella sfida contro l’Azerbaigian,dello Sporting Lisbona è arrivato a quota 32 reti stagionali tra. Una stagione da incorniciare finora, che si sta rivelando essere la più importante della carriera del 26enne attaccante svedese, che non vuole assolutamente fermarsi qua. Soltanto nelle ultime due sfide della sua, infatti, la punta ha messo a referto cinque reti: le quattro con l’Azerbaigian e la marcatura nella vittoria per 2-1 contro la Slovacchia, partita nella quale Gyokeres ha fornito anche l’assist ad Alexander Isak per la rete del definitivo 2-1. In questa speciale classifica formata dai giocatori con più gol trasvedese guida la classifica con 10 marcature in più di Erling Haaland, che si trova a quota 22.